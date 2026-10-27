Исследование Лондонского университета королевы Марии в Великобритании показало, что электронные сигареты могут помочь людям отказаться от курения даже без регулярных консультаций. Как сообщает News-Medical, работа была профинансирована Национальным институтом исследований в области здравоохранения и медицинской помощи Великобритании.

Результаты рандомизированного испытания

В рандомизированном контролируемом исследовании, опубликованном в журнале NEJM Evidence, приняли участие 1170 взрослых. Участников распределили между тремя подходами: автоматизированными сообщениями Национальной службы здравоохранения Великобритании о прекращении курения, стартовым набором электронной сигареты или таким же набором в сочетании с телефонными консультациями.

Через шесть месяцев курить бросили 11,3% участников, получивших только электронную сигарету. В группе автоматизированных сообщений этот показатель составил 6,4%. Исследователи отметили, что в первой группе вероятность успешного отказа от курения была на 76% выше. Отказ от табака проверяли с помощью тестов выдыхаемого воздуха на содержание угарного газа.

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Дополнительный эффект телефонной поддержки

Участникам, получавшим электронные сигареты вместе с консультациями, предложили пять телефонных сессий в течение четырех недель. В этой группе через шесть месяцев курить перестал 21,1% людей — почти вдвое больше, чем среди тех, кто получил только электронную сигарету.

Через 12 месяцев устойчивый отказ от курения был зафиксирован у 16,8% участников группы с электронными сигаретами и консультациями, у 9% группы только с электронными сигаретами и у 5,4% группы автоматизированных сообщений. Большинство участников, бросивших курить с помощью электронных сигарет, продолжали вейпить через год после начала исследования.

Авторы работы также установили, что более двух третей людей, прекративших курить в группе автоматизированных сообщений через шесть месяцев, пользовались электронными сигаретами. После исключения участников, применявших средства не из своей назначенной группы, показатель отказа от курения в этой группе снизился до 2,7%.

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