Африканские эксперты в области здравоохранения призвали к немедленным и скоординированным действиям после появления новых случаев болезни, вызванной вирусом Эбола, обусловленной вирусом Бундибугио, в Кении и Нигерии. В Кении подтвердили девятый случай, а в Нигерии — один. Об этом сообщает News-Medical со ссылкой на SciDev.Net.

Ситуация в Кении и Нигерии

Генеральный директор Amref Health Africa Гитинджи Гитахи заявил, что все девять случаев в Кении относятся к одному кластеру. По его словам, признаков распространения инфекции в сообществах нет, новых случаев в течение предыдущих 24 часов не фиксировали, а 14 образцов дали отрицательный результат. Он подчеркнул, что Эбола не передается воздушным путем, а заражение происходит через контакт с биологическими жидкостями больного или умершего человека либо загрязненными материалами.

Первый пациент в Кении возвращался из Демократической Республики Конго через угандийский Энтеббе в Найроби. Он обратился за медицинской помощью, но умер через два дня. Восемь человек находятся в изоляции и получают лечение в больницах Найроби, еще 120 — на карантине. Кения запросила 10 тысяч доз вакцины для защиты медицинских работников.

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В Нигерии пациентка, ранее путешествовавшая в Уганду, значительно выздоровела после лечения в частном медицинском учреждении в Абудже. Нигерийский центр контроля и профилактики заболеваний выявил 53 контакта пациентки и установил за ними наблюдение; положительных тестов среди них на тот момент не было. Геномный анализ показал генетическое родство вируса, выявленного в Нигерии, с вирусом, обнаруженным в случае в Кении, однако эпидемиологическая связь между случаями еще устанавливается.

Вакцины и меры реагирования

По данным материала, с начала вспышки в ДР Конго, объявленной 15 мая, зарегистрировали 9552 подтвержденные инфекции и более 4600 смертей. Уганда завершила собственную вспышку в августе: там зафиксировали 20 случаев и две смерти. Для вируса Бундибугио нет одобренных специфических вакцин или лекарств. В то же время Всемирная организация здравоохранения сообщила о начале в городе Буния в ДР Конго исследования вакцины TUMAINI фазы 2/3.

Африканские центры контроля и профилактики заболеваний работают с органами здравоохранения ДР Конго, Кении и Нигерии над усилением эпиднадзора, готовности и реагирования. Организация направила в Абуджу техническую группу, предоставила лабораторные материалы для 500 ПЦР-тестов и содействует доступу к 10 тысячам доз вакцины. ВОЗ рекомендовала не вводить ограничений на поездки или торговлю с затронутыми странами.

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