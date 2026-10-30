В Великобритании авторы статьи, опубликованной в журнале Lancet, призвали власти рассматривать маносферу и онлайн-мизогинию как проблему общественного здравоохранения — так же, как ожирение или курение. Для противодействия ее последствиям они предлагают скоординированный ответ с участием правительства, школ, служб здравоохранения и общественных организаций, сообщает The Guardian.

Коммерческая экосистема

В отчете маносферу определили как разрозненную коммерческую экосистему и совокупность онлайн-сообществ, объединенных взглядами на маскулинность, мизогинию и мужскую виктимизацию. Авторы считают, что она превратилась в прибыльную индустрию, которая зарабатывает на продвижении крайних проявлений мизогинии и обиженной маскулинности.

Соавтор работы, профессор Кент Бьюз и сооснователь аналитического центра Global 50/50, заявил, что это не маргинальное явление, а бизнес-модель, в которой возмущение и чувство обиды поощряют распространение наиболее радикального контента. По его словам, проблема заключается не в мальчиках и мужчинах, а в условиях, оставляющих их изолированными и без ощущения безопасного будущего, а также в компаниях, которые получают прибыль от их гнева и неуверенности.

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Необходимость альтернативы

Авторы также обратили внимание на все большее отстранение мальчиков от образования в разных странах мира, одиночество, финансовые трудности и социальное исключение. По их мнению, это может делать молодых мужчин более уязвимыми для онлайн-сообществ, которые предлагают простые объяснения их проблем и часто побуждают обвинять женщин и феминизм.

Другая соавтор отчета, профессор Сара Хокс, подчеркнула, что маносфера дает мальчикам и молодым мужчинам чувство принадлежности, идентичность и объяснения жизненных трудностей. Она считает, что простое устранение маносферы без убедительной альтернативы не даст результата, поэтому мальчикам и молодым мужчинам необходимо предложить лучший вариант.

Директор по политике и коммуникациям Centre for Policy Research on Men and Boys Марк Брукс поддержал вывод о том, что это вопрос общественного здравоохранения. Он отметил, что от такого контента страдают мужчины, мальчики, женщины и девочки, а уровень вовлеченности в него неодинаков для всех мужчин и мальчиков.

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