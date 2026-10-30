Эксперт предложила связать страховку с медосмотром раз в пять лет — RMF24

В Польше профессор Малгожата Галонжка-Соботка из Университета Лазарского предложила ввести обязательный профилактический медицинский осмотр раз в пять лет. По ее мнению, регулярное прохождение таких обследований следует связать с сохранением непрерывности медицинского страхования граждан, сообщает RMF24.

Предложение на дебатах в Сейме

Эксперт озвучила рекомендацию во время Национальных дебатов о здоровье в Сейме. Мероприятие организовали совместно Сейм Польши, Высшая врачебная палата и Коллегия семейных врачей. Его целью было достижение взаимопонимания вне политических разногласий для улучшения качества лечения.

Галонжка-Соботка заявила, что здоровье является основой безопасности государства и должно рассматриваться как ключевая инвестиция, а не расход. По ее словам, система должна сосредоточиться не только на реагировании на болезни, но и на укреплении здоровья всего общества. Она также отметила, что инвестиции в профилактику и поддержание здоровья могут давать до четырехкратной отдачи, в частности благодаря более высокой производительности и лучшему использованию человеческого капитала.

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Доступ к медицинской помощи

Председатель Главного совета медсестер и акушерок Мариола Лодзиньская подчеркнула, что реформу здравоохранения следует начинать с обеспечения пациентам быстрого доступа к необходимой помощи. Она указала на существующие барьеры в доступе к врачам первичной медицинской помощи, специалистам и уходу на дому.

Участники дебатов также говорили о социальном и всеобщем характере публичной системы медицинской помощи в Польше. Они заявили, что без государственного здравоохранения 95% польских женщин и мужчин не смогли бы самостоятельно оплатить лечение. Во встрече участвовали представители медицинского сообщества и социальной стороны, а Министерство здравоохранения представлял заместитель министра Томаш Мацеевский.

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