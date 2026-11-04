В США исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что стандартизированный экстракт кудзу может помочь людям с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, сократить количество дней запойного употребления алкоголя. В испытании участвовали 120 взрослых, сообщавших как минимум об одном таком эпизоде в неделю.

Как сообщает News-Medical, половина участников получала стандартизированный экстракт растения кудзу, а другая половина — плацебо. В течение 12 недель им рекомендовали принимать средство примерно за 2,5 часа до ситуаций, когда они ожидали значительного употребления алкоголя. Все участники также еженедельно проходили краткие консультации.

Результаты испытания

В начале исследования среднее количество дней запойного употребления в обеих группах составляло 2,15 в неделю. В конце лечения этот показатель в группе кудзу снизился до 1,42 дня в неделю, тогда как в группе плацебо почти не изменился — до 2,06 дня.

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Доля недель, в течение которых участники сообщали хотя бы об одном эпизоде запойного употребления, в группе экстракта снизилась с 88% до 58%. В группе плацебо показатель изменился с 88% до 81%. Через три месяца после завершения лечения у участников, которым назначали кудзу, по-прежнему было статистически значимо меньше дней запойного употребления алкоголя, чем в группе плацебо.

Безопасность и ограничения

Участники хорошо переносили экстракт кудзу: количество побочных эффектов не превышало показатели в группе плацебо, а серьезных нежелательных явлений, связанных с лечением, не выявили. Исследование опубликовали 4 ноября в журнале American Journal of Psychiatry.

Авторы предостерегли, что результаты нельзя автоматически распространять на свободно продаваемые добавки с кудзу, поскольку в испытании использовали стандартизированную формулу. Для подтверждения выводов среди более широких групп людей необходимы более масштабные исследования.

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