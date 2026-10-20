ENT1 связали с развитием метаболической болезни печени — News-Medical

Исследователи Университета Барселоны в Испании установили связь между белком-транспортёром ENT1 и развитием метаболически-ассоциированной стеатотической болезни печени (MASLD). Работа, опубликованная в журнале Metabolism: Clinical and Experimental, основана на опытах на животных моделях, анализе биопсий печени пациентов и данных баз экспрессии генов. Об этом сообщает News-Medical.

MASLD не связана с употреблением алкоголя и характеризуется чрезмерным накоплением жира в печени. Она может прогрессировать до более тяжёлых форм, включая фиброз или рак печени. Учёные сосредоточились на ENT1 — белке, регулирующем прохождение через плазматическую мембрану небольших молекул-нуклеозидов, важных для работы клеток печени.

Результаты опытов на мышах

Эксперименты на мышах с наличием или отсутствием ENT1 показали связь этого транспортёра с уровнем нуклеозидов, в частности аденозина. Аденозин участвует в регуляции воспаления и клеточного ответа на стресс.

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У мышей с дефицитом ENT1 уровень аденозина в печени был ниже. Такие животные были защищены от воспаления, фиброза и чрезмерного накопления жира в этом органе. Также у них зафиксировали лучшую толерантность к глюкозе и более высокую чувствительность к инсулину, что, по оценке авторов, указывает на возможное влияние ENT1 на общий обмен веществ.

Экспрессия белка меняется по мере развития болезни

Анализ образцов печени пациентов и баз данных экспрессии генов показал, что экспрессия ENT1 в печени меняется в зависимости от стадии MASLD. На ранних этапах её уровень был выше и у людей, и у мышей, а по мере прогрессирования заболевания снижался. У людей с ранней стадией MASLD более высокая экспрессия ENT1 ассоциировалась с повышенным уровнем инсулина и более высоким индексом HOMA-IR, который используют как показатель инсулинорезистентности.

Авторы считают ENT1 потенциальной мишенью для будущих терапевтических подходов, поскольку препараты, способные подавлять его активность, уже существуют, а некоторые находятся на различных стадиях клинической разработки. В то же время они подчёркивают, что применение такого подхода для MASLD требует значительно большего объёма исследований с участием людей и более крупных групп пациентов.

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