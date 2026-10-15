Исследование, проведенное на основе национальных баз данных Франции и Швеции, выявило связь между эпилепсией и повышенной вероятностью развития деменции с ранним началом — до 65 лет. Как сообщает News-Medical, результаты были опубликованы 14 октября 2026 года в журнале Neurology Американской академии неврологии.

Авторы подчеркивают, что исследование устанавливает ассоциацию, а не доказывает, что эпилепсия непосредственно вызывает деменцию. Ученые применили два подхода: проанализировали, были ли у людей с деменцией диагноз эпилепсии или назначения противоэпилептических препаратов в течение предыдущих 10 лет, а также наблюдали за людьми с эпилепсией в течение 10 лет.

Данные Франции и Швеции

Во Франции исследователи сравнили 11 360 человек с деменцией с ранним началом и 113 600 человек без такого диагноза, сопоставленных по возрасту и полу. В Швеции в анализ включили 16 433 человека с деменцией и 164 330 человек из контрольной группы.

Во французской выборке диагноз эпилепсии был у 12,5% людей с деменцией против 1,2% участников без деменции. Противоэпилептические препараты получали 27,3% людей с деменцией и 10,3% человек из контрольной группы. Аналогичные результаты получили и в Швеции.

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Риск оставался низким

Для второго анализа ученые отобрали во Франции людей в возрасте от 30 до 55 лет, которым в 2008 году впервые поставили диагноз эпилепсии. Их сравнили с людьми, у которых эпилепсия была диагностирована до 2008 года, и с участниками без эпилепсии. За 10 лет деменцию с ранним началом диагностировали у 2,2% людей с новым диагнозом эпилепсии, у 1,7% людей с ранее диагностированной эпилепсией и у 0,2% участников без эпилепсии.

После корректировки с учетом инсульта, расстройств настроения и черепно-мозговых травм вероятность развития деменции у людей с недавно диагностированной эпилепсией была в шесть раз выше, чем у людей без эпилепсии. Для участников с ранее диагностированной эпилепсией риск был на 74% выше.

Автор исследования Венсан Наварро из Сорбоннского университета отметил, что, несмотря на сильную связь между этими состояниями, абсолютный риск остается низким. Он также указал на необходимость раньше оценивать когнитивные риски у людей с эпилепсией и контролировать модифицируемые факторы, в том числе высокое артериальное давление.

Среди ограничений работы авторы назвали отсутствие подробных данных о типах и причинах деменции и эпилепсии. Кроме того, анализ основывался на информации из двух стран с высоким уровнем дохода и всеобщим охватом медицинской помощью, поэтому результаты могут не распространяться на другие системы здравоохранения.

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