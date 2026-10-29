В Эстонии на следующей неделе всем женщинам в возрасте 40 лет направят приглашения пройти генетическое исследование для оценки индивидуального риска развития рака молочной железы. Приглашения они получат независимо от наличия медицинской страховки. Как сообщает ERR News, страна может стать первой в мире, где людей будут приглашать в скрининговые программы на основании генетических данных.

Ранний скрининг для женщин с повышенным риском

До сих пор приглашения на скрининг рака молочной железы в Эстонии направляли женщинам после достижения 50 лет. По новой процедуре для каждой 40-летней участницы будут определять ее персональный риск. Если он будет таким же, как средний риск у женщин в возрасте 50 лет, пациентку могут включить в скрининг раньше и начать маммографию уже с 40 лет.

При расчете будут учитывать около 3 тысяч генетических вариантов. В то же время оценка не охватывает мутации генов BRCA, связанные с наследственными формами рака. Такие случаи при необходимости проверяют отдельными тестами, в том числе если рак молочной железы был в семье.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Согласие на использование генетических данных

В Эстонии насчитывается почти 10 тысяч женщин в возрасте 40 лет. Приглашения получат как доноры данных Эстонского геномного центра, так и те, кто ранее не сдавал генетический материал. Данные уже имеющихся доноров не будут проверяться автоматически: сначала женщины должны подать через Портал здоровья декларацию о согласии на использование этих данных в системе здравоохранения.

Женщинам, чьих данных нет в Геномном центре, после подачи такой декларации выдадут направление в лабораторию для сдачи образца крови. В настоящее время Геномный центр хранит данные примерно о пятой части населения Эстонии, однако новых доноров не принимает из-за недостатка финансирования.

Эстонский фонд медицинского страхования также анализирует возможность использования генетической оценки рисков для сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время фонд не считает целесообразным внедрять такую услугу для других тяжелых болезней, поскольку государство не имеет достаточных возможностей для последующего сопровождения пациентов.

Читай нас в