В США Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) в мае 2026 года разрешило ускоренный протокол транскраниальной магнитной стимуляции для лечения депрессии. Протокол Triple TBS Thirty-Minute Interval может сократить продолжительность курса примерно с шести до трех недель, сообщает News-Medical.

Специалисты Института мозга Питера О’Доннелла-младшего при UT Southwestern участвовали в разработке этого подхода. Он предназначен прежде всего для людей с депрессией, недостаточно реагирующей на распространенные антидепрессанты.

Три сеанса за один визит

Стандартный курс TMS обычно предполагает посещение клиники пять дней в неделю в течение около шести недель. По ускоренному протоколу пациенты также приходят пять дней в неделю, но завершают курс ориентировочно за три недели.

Во время одного визита пациент проходит три коротких сеанса тета-вспышечной стимуляции (TBS), а не один. Каждый сеанс длится около шести минут, между ними предусмотрены 30-минутные перерывы. В общей сложности пребывание в клинике занимает примерно 90 минут.

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TMS является неинвазивным методом: магнитная катушка возле кожи головы стимулирует участки мозга, связанные с регуляцией настроения. Процедура не требует операции, анестезии или седации. Обычный сеанс TMS может длиться около 40 минут, тогда как TBS позволяет провести клиническую дозу стимуляции за несколько минут.

Ограничения и возможные побочные эффекты

По данным UT Southwestern, нейрофизиологические исследования указывают, что 30-минутный интервал может усиливать эффект второго и третьего сеансов. В то же время для ускоренного TBS пока нет данных, показывающих, что определенные группы пациентов получают от него большую пользу, чем от традиционной TMS.

Перед назначением лечения врач оценивает медицинскую историю пациента. Некоторые имплантированные или электромагнитные устройства в области головы могут сделать безопасное проведение процедуры невозможным. Среди возможных кратковременных побочных эффектов названы головная боль, дискомфорт в месте стимуляции, головокружение, покалывание или подергивание мышц лица; серьезным риском является небольшая вероятность судорожного приступа во время процедуры.

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