В США Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) одобрило дополнительную заявку на лицензию биологического препарата ILUMYA (тилдракизумаб-asmn) для лечения взрослых с активным псориатическим артритом. О решении сообщила компания Sun Pharmaceutical Industries Limited, а News-Medical опубликовало это сообщение.

Расширение показаний препарата

ILUMYA является ингибитором интерлейкина-23, который вводится медицинским работником. По заявлению Sun Pharma, препарат может быть вариантом терапии для пациентов, которые не могут самостоятельно вводить лекарства или могут получить пользу от регулярной медицинской помощи во время визитов в клинику.

В 2018 году FDA одобрило ILUMYA для взрослых с бляшечным псориазом средней и тяжелой степени, которым показана системная терапия или фототерапия. Псориатический артрит может вызывать боль, отек и скованность суставов и приводить к их необратимому повреждению.

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Данные клинических исследований

Одобрение основано на результатах глобальных многоцентровых исследований III фазы INSPIRE-1 и INSPIRE-2. Это были рандомизированные двойные слепые плацебо-контролируемые исследования продолжительностью 52 недели, в которых оценивались эффективность и безопасность тилдракизумаба в дозе 100 мг у взрослых с активным псориатическим артритом. Эффективность и безопасность препарата также оценивали через 24 недели после двух доз.

В компании заявили, что данные по безопасности соответствовали известному профилю ILUMYA, а новых сигналов безопасности в исследованиях не выявили. В то же время препарат может повышать риск инфекций, поэтому перед началом терапии пациентов следует обследовать на туберкулез. Наиболее распространенными нежелательными реакциями среди пациентов с псориатическим артритом, возникавшими не менее чем в 3% случаев, были инфекции верхних дыхательных путей и COVID-19.

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