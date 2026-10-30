Чиновники в сфере здравоохранения работают за кулисами, чтобы предотвратить конфликт между властями штатов и федеральными властями по поводу регулирования искусственного интеллекта, выполняющего клинические задачи. Речь, в частности, идет о системах, способных выписывать рецепты.

Пересечение полномочий

Как сообщает STAT News, чиновники опасаются, что путаница из-за пересечения полномочий штатов и федеральных органов может замедлить внедрение ИИ в здравоохранении. Проблема связана с тем, что оба уровня власти имеют полномочия в отношении технологий, выполняющих клиническую работу.

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Штаты регулируют медицинскую практику и выдают лицензии врачам и другим медицинским специалистам. В то же время, если искусственный интеллект выполняет такие задачи без надзора человека, соответствующий продукт, вероятно, будет подпадать под юрисдикцию Управления по контролю за продуктами и лекарствами FDA, которое регулирует медицинские устройства.

Подход федеральных властей

Администрация президента Трампа пыталась снизить регуляторную нагрузку на компании, разрабатывающие ИИ для здравоохранения, а также создала новые способы оплаты таких технологий. Однако вопрос разграничения федерального регулирования и полномочий штатов в отношении клинического ИИ остается проблемой.

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