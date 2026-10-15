В США Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) окончательно утвердило правило, позволяющее производителям использовать заменители соли в десятках стандартизированных пищевых продуктов, сообщает The Hill. Оно вступит в силу 14 декабря и будет распространяться на 139 пищевых стандартов, в частности для хлеба, сметаны, консервированного зеленого горошка, сыра, майонеза и консервированного тунца.

Условия для производителей

Согласно правилу, компании могут заменить часть или всю добавленную соль безопасным и пригодным для использования аналогом, сохраняя традиционное название продукта. Такой ингредиент должен снижать содержание натрия и выполнять в продукте те же функции, что и соль.

Изменение рецептур будет добровольным: производители не обязаны отказываться от обычной соли. FDA отметило, что предыдущие стандарты для многих продуктов требовали или допускали использование соли, но не предусматривали ее заменителей, что ограничивало создание продуктов с пониженным содержанием натрия.

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Маркировка и содержание натрия

Новое правило не вводит отдельного предупреждения на лицевой стороне упаковки об использовании заменителя соли. В то же время ингредиент, заменяющий хлорид натрия, в том числе хлорид калия, должен быть указан в перечне ингредиентов в соответствии с действующими правилами маркировки.

Хлорид калия является одним из распространенных заменителей: он придает соленый вкус, однако может иметь горьковатое, металлическое или минеральное послевкусие. Производители часто сочетают его с обычной солью, усилителями вкуса или другими ингредиентами. Заменители на основе калия могут представлять риск для людей с заболеваниями почек или тех, кто принимает лекарства, влияющие на уровень калия. Избыток калия способен вызвать гиперкалиемию и нарушения сердечного ритма.

По данным FDA, американцы в среднем потребляют около 3400 миллиграммов натрия в день — почти на 50% больше рекомендованного предела в 2300 миллиграммов. Ведомство оценивает, что примерно 90% жителей США превышают этот показатель. FDA связывает сокращение потребления натрия со снижением риска гипертонии, которая является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

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