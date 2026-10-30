Американское гериатрическое общество представило рамочную модель для более безопасного назначения препаратов против ожирения людям старшего возраста. Как сообщает News-Medical, документ предлагает практический подход к применению таких препаратов, в частности препаратов GLP-1, которые действуют через гормональные механизмы, связанные с кишечником.

На что врачам советуют обращать внимание

Авторы рамочной модели отмечают, что препараты для контроля веса могут иметь преимущества для снижения массы тела, контроля гликемии и других состояний. В то же время люди старшего возраста недостаточно представлены в клинических исследованиях таких препаратов. Поэтому при назначении терапии советуют учитывать возрастные факторы, в частности саркопению, хрупкость организма, риск потери мышечной массы, недостаточного питания и обезвоживания.

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Оценка состояния перед лечением

В статье, подготовленной Группой специального интереса по здоровому старению Американского гериатрического общества, рассмотрено применение подхода Geriatrics 5Ms к инкретиновой терапии. Этот подход охватывает когнитивный статус, мобильность, лекарства, множественные заболевания и приоритеты пациента.

Перед началом лечения авторы рекомендуют оценить функциональное состояние человека, достаточность его питания и наличие когнитивных нарушений. Терапию также предлагают сочетать с силовыми упражнениями и достаточным потреблением белка. Для отдельных пациентов старшего возраста целесообразным может быть командный подход с участием диетолога, физиотерапевта, фитнес-тренера и специалиста по поведенческому здоровью.

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