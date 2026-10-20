Исследователи из Mayo Clinic выяснили, что применение агонистов рецепторов GLP-1 связано с более низким риском диализа или трансплантации почки у взрослых с биполярным расстройством и хронической болезнью почек. О результатах исследования сообщает News-Medical.

Анализ медицинских записей

Ученые проанализировали обезличенные электронные медицинские записи сети TriNetX, содержащей данные примерно о 131 миллионе взрослых из 117 систем здравоохранения. В анализ включили пациентов с биполярным расстройством и хронической болезнью почек легкой или умеренной степени, которые начали лечение препаратом класса GLP-1 или препаратом сравнения.

Пользователей GLP-1 сравнивали с пациентами, принимавшими ингибиторы DPP-4 для лечения диабета или ингибиторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, которые часто применяются при хронической болезни почек. Для сопоставления групп исследователи использовали статистическое выравнивание характеристик пациентов и отслеживали результаты в течение до пяти лет.

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Требуется дальнейшее подтверждение

В обоих сравнениях прием препаратов GLP-1 был связан с более низким риском диализа или трансплантации почки. Эта закономерность в целом сохранялась независимо от пола, расы, наличия ожирения и применения психиатрических препаратов, в частности лития.

Авторы отметили, что исследование носило наблюдательный характер и не устанавливает причинно-следственную связь между применением GLP-1 и более низким риском диализа или трансплантации. Исследователи также не могли полностью учесть дозировку, соблюдение лечения, его продолжительность и изменения терапии с течением времени. Для подтверждения результатов необходимы проспективные исследования и клинические испытания.

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