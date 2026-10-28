В США Министерство здравоохранения и социальных служб (HHS) обнародовало политику, которая временно позволит аптекам изготавливать отдельные пептидные продукты. Как сообщает STAT News, это решение должно расширить доступ к экспериментальным оздоровительным средствам, популярным среди части сторонников движения MAHA.

Шесть пептидов в политике HHS

HHS применит принцип «усмотрения в правоприменении» и не будет принимать принудительных мер в отношении лицензированных штатами аптек, федеральных учреждений или лицензированных врачей, изготавливающих шесть пептидов. Речь идет о веществах, которые ранее поддержал консультативный комитет Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

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FDA все еще рассматривает вопрос

Политику обнародовали, пока FDA продолжает рассматривать, разрешать ли аптекам изготавливать пептиды. В июле консультативная группа FDA проголосовала за рекомендацию разрешить аптекам изготавливать шесть таких веществ.

Роберт Кеннеди-младший и движение MAHA поддерживают использование пептидов. В то же время STAT News отмечает, что для многих из этих оздоровительных соединений существует мало доказательств их безопасности или эффективности.

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