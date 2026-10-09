Австралийские исследователи выяснили, что высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) помогли здоровым пожилым людям уменьшить жировую массу, при этом не теряя безжировую массу. В исследовании приняли участие 123 жителя региона Большого Брисбена со средним возрастом 72 года. О результатах ScienceDaily сообщило со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Maturitas.

Шесть месяцев тренировок

На протяжении шести месяцев участники трижды в неделю посещали 45-минутные занятия в спортзале под наблюдением специалистов. Их распределили по группам высокоинтенсивных интервальных, умеренно интенсивных и низкоинтенсивных тренировок. Состав тела оценивали до начала программы, через три и шесть месяцев с помощью сканирования, определяющего количество жировой и безжировой ткани.

Высоко- и умеренно интенсивные нагрузки привели к более заметному уменьшению жировой массы, чем низкоинтенсивные упражнения. В то же время в группе умеренной интенсивности зафиксировали небольшое снижение безжировой массы, тогда как в группе HIIT такого снижения не наблюдалось.

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Изменения в области живота

Оба более интенсивных режима также улучшили показатели жировой ткани в области живота. Первоначальное исследование выявило уменьшение висцерального жира у участников групп высокой и умеренной интенсивности. Этот тип жира накапливается глубоко в брюшной полости вокруг внутренних органов и связан с инсулинорезистентностью, сердечно-сосудистыми и другими метаболическими нарушениями.

Автор работы, физиолог Грейс Роуз из Университета Саншайн-Кост, отметила, что все три уровня интенсивности дали умеренную потерю жира, но только HIIT сохранил безжировую массу. Вместе с тем исследователи подчеркнули: зафиксированные изменения были относительно небольшими, а их клиническая значимость по сравнению с менее интенсивными упражнениями не является однозначной с учетом погрешности измерений.

Ученые также предостерегли, что сканирование определяло безжировую ткань, а не мышечную силу напрямую. Безжировая масса включает не только мышцы, но и другие ткани и воду, поэтому изменения этого показателя не обязательно означают пропорциональные изменения силы.

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