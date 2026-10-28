Япония приняла закон, запрещающий перенос человеческих эмбрионов или половых клеток с отредактированным геномом в репродуктивный тракт человека и предусматривающий уголовную ответственность за нарушения. Как сообщает News-Medical, закон приняли 17 июля 2026 года, а запреты и наказания начнут действовать 24 июля 2027 года.

Запрет наследуемого редактирования

Документ регулирует наследуемое редактирование генома человека — вмешательства в эмбрионы и половые клетки, изменения в которых могут передаваться следующим поколениям. Репродуктивное применение таких технологий в Японии уже было запрещено, однако законодательство не предусматривало санкций за перенос отредактированных эмбрионов или половых клеток в матку.

В то же время закон не запрещает фундаментальные исследования наследуемого редактирования генома. Их разрешено проводить при юридически обязательном министерском надзоре.

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Соматические терапии не ограничиваются

Новые правила не касаются соматического редактирования генома — терапий, действие которых ограничивается организмом пациента и не передается его потомкам. В материале отмечается, что методы лечения серповидноклеточной анемии и трансфузионно-зависимой β-талассемии, основанные на редактировании генома, уже одобрены для пациентов.

Профессор Высшей школы гуманитарных и социальных наук Университета Хиросимы Цутому Саваи назвал закон важным шагом в регулировании этой сферы. В статье-корреспонденции, опубликованной 8 сентября 2026 года в журнале Nature Medicine, он также подчеркнул необходимость международной координации, поскольку люди могут искать такие процедуры в странах с более слабыми правилами.

Саваи отметил, что дальнейшее развитие науки, данные о безопасности и изменения этических подходов могут стать основанием для пересмотра запрета и принципов, на которых он основывается.

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