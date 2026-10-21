В Японии исследователи проанализировали данные 90 944 взрослых и обнаружили, что связь между употреблением морепродуктов и долгосрочной смертностью различалась в зависимости от их вида, способа обработки и пола участников. За участниками в возрасте от 40 до 69 лет в рамках Japan Public Health Center-based Prospective Study наблюдали в среднем 20,8 года, сообщает News-Medical.

Результаты для женщин и мужчин

За время наблюдения умерли 26 976 участников. У женщин самая низкая смертность от всех причин была зафиксирована в группе с потреблением рыбы и моллюсков выше среднего — около 100 граммов в день. Авторы подчеркнули, что этот показатель не следует интерпретировать как установленную оптимальную норму.

Более высокое потребление рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, среди женщин связывали с более низкой смертностью от всех причин и цереброваскулярных заболеваний. В группе с самым высоким уровнем такого потребления показатель опасности смерти от цереброваскулярных заболеваний был примерно на 19% ниже, чем в группе с самым низким уровнем. К этой категории исследователи отнесли, в частности, лосось, сардины, скумбрию, ставриду и угря.

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Значение способа обработки

Среди мужчин общее потребление морепродуктов не было связано со смертностью от всех причин. В то же время в нескольких группах, употреблявших несоленую рыбу и моллюсков, была зафиксирована более низкая смертность от цереброваскулярных заболеваний по сравнению с участниками с наименьшим уровнем такого потребления.

Несоленые морепродукты составляли 77,3% общего потребления морепродуктов, а рыба с высоким содержанием омега-3 — 39,2%. К соленым продуктам относили соленую и сушеную рыбу, сушеных молодых сардин и соленую икру. Исследователи учитывали потребление натрия, однако не установили, объясняет ли именно соль различия в выявленных связях.

Исследование носит наблюдательный характер, поэтому не доказывает, что изменение рациона способно предотвратить инсульт, сердечно-сосудистые заболевания или смерть. Рацион участников оценили только один раз, а влияние возможных загрязнителей морепродуктов не измеряли.

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