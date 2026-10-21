В Японии медицинские ассоциации решили больше не использовать термин «аномальные роды» для описания родов с медицинским вмешательством, включая кесарево сечение или вакуум-экстракцию. Изменение вступило в силу немедленно при разъяснении хода родов беременным женщинам и их семьям. Правительство согласилось внедрить новый подход, сообщает The Japan Times.

Новые формулировки для пациентов

Решение приняли Японское общество акушерства и гинекологии и Японская ассоциация акушеров и гинекологов. Их представители встретились с министром здравоохранения Кеничиро Уэно, чтобы представить изменения.

Ранее роды с медицинским вмешательством часто определяли как «аномальные», чтобы отличить их от родов, не требующих таких процедур. Медики выражали обеспокоенность тем, что такая формулировка может создать у беременных женщин и их семей впечатление, будто опыт родов является неправильным или худшим, и вызвать эмоциональный дискомфорт. Июльский опрос членов Японского общества акушерства и гинекологии показал широкую поддержку отказа от этого выражения.

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Изменения в документах и страховании

Медицинские учреждения будут поощрять не использовать в общении с пациентами ни термин «нормальные роды», ни «аномальные роды». Вместо этого им следует называть конкретную процедуру: вагинальные роды, роды с вакуум-экстракцией или экстренное кесарево сечение. Больницам также рекомендовали не употреблять выражение «естественные роды» как синоним вагинальных, чтобы не создавать впечатление, что другие способы родоразрешения являются неестественными.

Министерство здравоохранения уведомило местные органы власти об изменении терминологии в административных документах. Сначала пересмотрят уведомления о единовременной выплате при рождении ребенка и пособиях по уходу за детьми. Правительство также планирует призвать частных страховщиков перейти на новые формулировки, а местные власти — пересмотреть формулировки в бланках для медицинских осмотров и вакцинации.

Терминология ранее также применялась в системе государственного медицинского страхования, поскольку роды без медицинского вмешательства сейчас не покрываются государственным страхованием. В мае парламент принял закон о реформе здравоохранения, предусматривающий полное страховое покрытие таких родов. Его реализация ожидается в течение двух лет.

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