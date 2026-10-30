Исследователи Университета Тиба в Японии обнаружили белок OMC1, который помогает поддерживать сцепление хромосом в яйцеклетках от внутриутробного периода до взрослого возраста. Работа группы под руководством профессора Кэйитиро Исигуро была опубликована 29 октября 2026 года в журнале Nature Aging, сообщает News-Medical.

Роль белка OMC1

Яйцеклетки формируются еще во время внутриутробного развития, а затем на длительное время останавливают мейоз — процесс клеточного деления. В этот период когезиновый комплекс REC8 удерживает вместе копии хромосом. REC8 не пополняется и с возрастом постепенно ослабевает, что связывают с увеличением вероятности анеуплоидии — неправильного числа хромосом. Анеуплоидия является одной из причин выкидышей, бесплодия и хромосомных нарушений, в частности синдрома Дауна.

Ученые сравнили активность генов в незрелых яйцеклетках плода и мужских половых клетках с помощью одноклеточного секвенирования РНК. Так они идентифицировали ранее неописанный ген Omc1, активный в ооцитах незадолго до перехода в состояние покоя. Белок OMC1 обнаружили на хромосомах в тех же участках, что и комплекс REC8; он сохраняется там от внутриутробной стадии до взрослого возраста.

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Эксперименты на мышах

У мышей без гена Omc1 комплекс REC8 начинал исчезать с хромосом раньше, чем обычно. Даже молодые яйцеклетки таких животных демонстрировали ослабленное сцепление хромосом и ошибки во время их расхождения, подобные тем, которые чаще наблюдаются в более старых яйцеклетках.

Когда исследователи восстановили OMC1 во взрослых ооцитах, уровень REC8 на хромосомах частично восстановился, а количество хромосомных ошибок уменьшилось. По словам Исигуро, OMC1 не останавливает старение, а поддерживает сцепление хромосом и продлевает «хромосомную жизнь» яйцеклеток.

Авторы также отметили, что варианты человеческого аналога OMC1 — гена CCDC201 — ранее связывали с ранней менопаузой и утратой функции яичников. В экспериментах укороченная версия мышиного OMC1 не локализовалась на хромосомах ооцитов и не могла восстановить их сцепление. Это может свидетельствовать о том, что нарушение функции OMC1 или CCDC201 способно влиять на репродуктивное старение.

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