Исследователи из Университета Кюсю в Японии обнаружили, что трисульфид липоевой кислоты (LASSS) в лабораторных условиях более чем вдвое усилил связывание белка фактора роста гепатоцитов HGF с рецептором c-met. Соединение изучали как потенциальное средство защиты естественного механизма восстановления скелетных мышц, сообщает ScienceDaily.

Работа команды профессора Рюити Тацуми с факультета сельского хозяйства Университета Кюсю была опубликована в журнале Scientific Reports. Исследователи подчеркивают: более сильное связывание HGF с рецептором само по себе не доказывает улучшения регенерации мышц. Чтобы выяснить, повлияет ли этот эффект на заживление тканей и мышечную силу, необходимы дальнейшие эксперименты.

Роль HGF в восстановлении мышц

В восстановлении скелетных мышц участвуют сателлитные клетки — специализированные стволовые клетки, которые активируются после повреждения тканей или механического воздействия. HGF хранится в материале, окружающем мышечные волокна, и может высвобождаться после травмы, движения или растяжения. Белок присоединяется к рецептору c-met на поверхности сателлитных клеток, способствуя их размножению, созреванию и восстановлению мышечных волокон.

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Ранее команда установила, что HGF может подвергаться нитрованию — химической модификации, способной ослаблять его свойства. Участки Y198 и Y250 особенно важны для связывания с c-met. После нитрования HGF хуже взаимодействует с рецептором, что, по мнению исследователей, может быть связано со снижением способности мышц к восстановлению с возрастом.

Результаты экспериментов с LASSS

Ученые сравнивали LASSS с трисульфидом глутатиона (GSSSG). Оба соединения уменьшали нитрование HGF в уязвимых участках. Однако только LASSS при более высоком соотношении к HGF существенно увеличил сродство белка к рецептору c-met — более чем вдвое по сравнению с необработанным HGF. Он также сделал белок более устойчивым к потере функции, связанной с нитрованием в участке Y198.

В опытах на мышах с моделью атрофии мышц, вызванной подвешиванием за хвост, животные, получившие LASSS до эксперимента, имели значительно более низкий уровень нитрования HGF, чем нелеченые животные. В то же время эти опыты не показали, что соединение восстанавливает мышечную массу или силу. Авторы отметили, что эффективность и безопасность LASSS еще необходимо проверить на стареющих животных.

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