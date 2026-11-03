Исследователи из Sylvester Comprehensive Cancer Center при Медицинской школе Миллера Университета Майами провели многоцентровое клиническое исследование фазы 2 нового метода визуализации множественной миеломы. Таргетная иммуноПЭТ выявила активное заболевание у части пациентов, у которых стандартная ПЭТ/КТ на основе глюкозы не показала признаков болезни. О результатах сообщает News-Medical.

Антитела к белку CD38

В исследовании приняли участие 60 пациентов с множественной миеломой. Каждый прошел стандартную ПЭТ/КТ и иммуноПЭТ — сканирование с мечеными антителами. Антитела распознают поверхностный белок CD38, специфичный для клеток миеломы, и связываются с ними.

Стандартная ПЭТ/КТ определяет опухолевые очаги по поглощению меченой глюкозы. Однако клетки миеломы не всегда потребляют ее больше, чем окружающие нормальные клетки. По данным исследователей, из-за отсутствия аномального поглощения глюкозы обычные сканирования могут не выявлять остаточную болезнь в до 40% случаев.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Результаты сравнения методов

ИммуноПЭТ выявила очаги, которые не увидела стандартная ПЭТ/КТ, у 17 из 60 участников, или у 28%. Последующие биопсии подтвердили, что сигналы на иммуноПЭТ соответствовали активной миеломе. В то же время у 13 пациентов, или у 22%, заболевание выявило стандартное сканирование, но не иммуноПЭТ. У остальных участников оба метода показали схожий объем заболевания.

Авторы отмечают, что технология не должна заменять анализы крови, биопсию костного мозга или существующие методы визуализации, а может дополнять их. В одном из описанных случаев иммуноПЭТ выявила очаги в позвоночнике у пациента с болью в спине при нормальных показателях крови и обычной визуализации. После изменения лечения боль исчезла.

Текущей версии обследования требуется около недели, чтобы антитело распространилось по организму и присоединилось к опухолевым клеткам. Команда разрабатывает более мелкие фрагменты антител, которые потенциально могут сделать тест пригодным для проведения в тот же день. Результаты исследования опубликованы в журнале Radiology.

Читай нас в