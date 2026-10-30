Исследователи Mayo Clinic выяснили на доклинической модели меланомы, что иммунотерапия ингибиторами контрольных точек может изменять иммунную среду лимфатических узлов, в которые распространилась опухоль. Как сообщает News-Medical, после лечения ученые также зафиксировали уменьшение объема метастатической опухоли в этих узлах.

Изменения в иммунных клетках

Ученые изучали лимфатические узлы, отводящие лимфу от области вокруг опухоли. Они объединили методы визуализации с клеточным анализом и анализом экспрессии генов, чтобы определить клеточный состав, расположение клеток и изменения после терапии.

Лечение изменило организацию Т-клеток, В-клеток, миелоидных клеток и клеток, формирующих структурный каркас лимфатического узла. Наиболее заметные изменения исследователи выявили в макрофагах — иммунных клетках, которые обычно очищают организм от поврежденных и отмерших клеток, но под влиянием опухоли могут подавлять иммунный ответ.

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Роль макрофагов

После иммунотерапии у макрофагов наблюдались признаки перехода в состояние, которое активнее стимулирует иммунный ответ. Также исследователи наблюдали большее пространственное разделение между макрофагами и Т-клетками. По их мнению, это может ослаблять подавляющее взаимодействие между этими клетками.

Ингибиторы контрольных точек блокируют сигналы, которые могут сдерживать работу иммунных клеток, помогая им распознавать и атаковать рак. Авторы работы, опубликованной в Communications Biology, отмечают, что эффективность такой терапии может зависеть не только от активации Т-клеток, но и от среды, в которой разные иммунные клетки способны совместно противодействовать опухоли.

В то же время исследователи подчеркнули, что работа была проведена на доклинической модели, которая не полностью воспроизводит развитие и распространение меланомы у людей. Дальнейшие исследования должны выяснить, возникают ли такие же изменения у пациентов и как они связаны с ответом на лечение.

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