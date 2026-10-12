На конгрессе Европейского колледжа нейропсихофармакологии в Мюнхене, Германия, представили результаты исследования, в котором интенсивные дыхательные упражнения сопровождались снижением кровотока в сером веществе головного мозга примерно на 45%. Как сообщает News-Medical, во время сеанса средний показатель снизился с 16,24 до 9,81 мл на 100 г ткани в минуту.

Исследование во время МРТ

В исследовании приняли участие 30 здоровых людей, которые уже имели опыт таких дыхательных практик. Они выполняли упражнения с интенсивной вентиляцией лёгких во время магнитно-резонансной томографии. Участники сообщали о выраженных изменённых состояниях сознания: изменении восприятия, ярких мысленных образах, ощущении единства и изменениях самовосприятия.

Некоторые участники описывали глубокое чувство связи со Вселенной, которое исследователи сравнили с эффектами умеренных или высоких доз ЛСД либо псилоцибина, хотя визуальные эффекты были менее выраженными. Авторы не утверждают, что снижение кровотока само по себе объясняет интенсивность переживаний.

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Изменения в мозговых сетях

У людей с более сильными субъективными переживаниями также фиксировали более значительные изменения в сети пассивного режима работы мозга. Эта сеть связана с саморефлексией и мышлением о себе. Ведущий исследователь Кристиан Шмитц из Центрального института психического здоровья в Мангайме отметил, что результаты указывают как на изменения мозгового кровотока, так и на перестройку коммуникации между ключевыми мозговыми сетями.

Координатор исследования Хана Адольфи назвала дыхательные практики законным, недорогим и немедикаментозным инструментом для изучения изменённых состояний сознания. Она подчеркнула, что исследование было относительно небольшим, а его выводы носят предварительный характер. Независимый комментатор Гай Финчем также отметил, что исследование было неконтролируемым, а все участники уже имели опыт дыхательных практик. Для оценки клинического значения результатов необходимы более крупные исследования.

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