Инженеры Массачусетского университета в Амхерсте, США, разработали ультратонкую гибкую сетку, которая интегрируется с человеческими клетками и потенциально может обеспечивать электроэнергией имплантированную электронику без обычных батарей. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances, сообщает News-Medical.

Как работает гибкая сетка

Основой устройства стали тонкие ленты титаната-цирконата свинца, или PZT. Этот материал преобразует механическую энергию в электрическую. Исследователи разместили ленты на сверхтонкой и очень гибкой полимерной платформе, а затем заселили ее человеческими клетками сердечной ткани.

По мере роста клетки оплетали платформу с элементами PZT. Механическая энергия, в частности от сокращения сердечной ткани, преобразуется материалом в электричество. Согласно описанию авторов, полученная система движется и выглядит подобно человеческой ткани, одновременно способна выполнять функцию источника питания.

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Лабораторный этап разработки

Старший автор исследования, доцент Джун Яо, отметил, что традиционные батареи для имплантированных устройств громоздки и со временем разряжаются. Их уменьшение и придание гибкости также ограничивает объем заряда, который они могут накапливать. Команда предлагает распределенный подход к питанию, смоделированный по принципу работы клеток организма.

По словам Яо, в лаборатории устройство продемонстрировало в десять раз более высокую плотность мощности, чем системы, которые полагаются на централизованный источник энергии. Ультратонкие пленки можно складывать слоями, чтобы увеличивать доступную мощность. В то же время исследователь подчеркнул, что разработка пока существует только на лабораторном этапе.

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