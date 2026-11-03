В Израиле исследователи проанализировали данные 52 330 женщин в возрасте от 45 до 59 лет и в предварительном наблюдательном исследовании не обнаружили повышенного риска инфаркта, инсульта, образования тромбов или смерти до 80 лет среди тех, кто начал современную заместительную гормональную терапию. О результатах сообщает News-Medical.

Результаты наблюдения

Участниц разделили на две сопоставимые группы: одна начала гормональную терапию для облегчения симптомов менопаузы, другая после визита к гинекологу не применяла ее в течение периода наблюдения. Женщин сопоставляли по возрасту, индексу массы тела, артериальному давлению, уровню холестерина, наличию диабета, статусу курения и социально-экономическим показателям.

Средняя продолжительность наблюдения составила 12 лет, максимальная — до 23 лет. Инфаркт, инсульт или другие связанные сердечно-сосудистые заболевания зафиксировали у 2 311 участниц, применявших терапию, или 4,4%, и у 2 383 женщин без терапии, или 4,6%. Смерть до 80 лет наступила у 1,3% участниц в группе терапии и у 1,2% в группе без нее. Доля случаев образования тромбов в обеих группах составила 0,33%: 174 и 175 случаев соответственно.

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Формы терапии и ограничения

Схожие результаты получили для различных форм и способов введения гормональной терапии — пероральных препаратов, пластырей и гелей. В анализ включили женщин без диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний, тромбов или рака в анамнезе.

Авторы подчеркивают, что работа носит наблюдательный характер, поэтому не может доказать прямую причинно-следственную связь между терапией и состоянием сердца. В медицинских записях также могли отсутствовать данные о физической активности, питании, других состояниях здоровья и выраженности симптомов менопаузы. Участниц классифицировали по первому назначенному виду терапии, без учета возможных последующих изменений препарата или его формы.

Результаты планируют представить 6–9 ноября 2026 года на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации в Чикаго.

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