Исследовательская группа под руководством Корейского передового института науки и технологий (KAIST) разработала имплантируемый нейрочип для беспроводного мониторинга изменений сигнала ацетилхолина в мозге после введения препарата донепезил. Во время экспериментов на минипигах устройство имплантировали в префронтальную кору головного мозга. После введения препарата сигнал ацетилхолина возрастал, а затем постепенно возвращался к исходному уровню, сообщает News-Medical.

Измерение сигналов в мозге

Ацетилхолин передаёт сигналы между нервными клетками и играет важную роль в памяти и обучении. Донепезил применяется для лечения болезни Альцгеймера: он подавляет ацетилхолинэстеразу — фермент, расщепляющий ацетилхолин, благодаря чему нейромедиатор может дольше оставаться активным.

Чип объединяет сенсор ацетилхолина, компонент световой стимуляции и миниатюрную систему беспроводной передачи измерений через Bluetooth. Его сенсорный слой состоит из пористого хитозана и сверхтонких серебряно-платиновых нанопроводов. Пористая структура обеспечивает большую площадь для закрепления ферментов, необходимых для выявления ацетилхолина, а нанопровода преобразуют перекись водорода, возникающую в результате ферментативной реакции, в электрический сигнал.

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Световая стимуляция

Чтобы уменьшить влияние других молекул на результаты, на разных сторонах тонкого зонда разместили электрод с ферментным покрытием и электрод без него. Сравнение двух сигналов позволяет отделить изменения, связанные именно с ацетилхолином.

Отдельно на трансгенных мышах учёные проверили функцию световой стимуляции. Они зафиксировали рост сигнала ацетилхолина в ответ на свет от микросветодиода, интегрированного в чип.

Результаты были опубликованы 14 октября в журнале Device. Авторы отмечают, что технология может помочь сравнивать реакции нейромедиаторов при разных дозах и интервалах введения препаратов, а также разрабатывать замкнутые нейроинтерфейсы, которые корректируют стимуляцию в соответствии с текущим ответом мозга. В то же время исследование проводилось на животных и не продемонстрировало лечебного эффекта при болезни Альцгеймера или улучшения памяти. Перед применением технологии у людей необходимы дополнительные проверки её долгосрочной безопасности и стабильности измерений после имплантации.

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