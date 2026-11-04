Исследователи Института глобального здоровья Джорджа оценили последствия замены соли на соль, обогащённую калием, в 193 странах. Согласно результатам моделирования, замена всей соли могла бы ежегодно предотвращать 2,96 млн смертей и 10,17 млн случаев сердечно-сосудистых заболеваний и болезней почек в мире, сообщает News-Medical.

Какие сценарии рассматривались

Соль, обогащённая калием, содержит меньше хлорида натрия: часть этого соединения заменяют хлоридом калия. Чрезмерное потребление натрия и недостаточное поступление калия связаны с повышенным артериальным давлением, которое является фактором риска инсультов, инфарктов и болезней почек.

Авторы проанализировали несколько сценариев для 4,6 млрд взрослых. Если заменить только обычную поваренную соль, используемую дома, модель прогнозирует 1,85 млн предотвращённых смертей и на 6,19 млн меньше случаев сердечно-сосудистых заболеваний и болезней почек в год. Замена соли только в переработанных продуктах и ресторанной еде, по оценке исследователей, могла бы предотвратить 1,56 млн смертей и 5,46 млн случаев заболеваний.

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Для сценария, при котором соль, обогащённую калием, используют 80% людей с диагностированной гипертонией, оценка составила 590 тыс. предотвращённых смертей и 1,72 млн случаев заболеваний в год. Для 80% людей, которые лечатся от гипертонии, соответствующие показатели составили 480 тыс. смертей и 1,41 млн случаев.

Риски и роль пищевой промышленности

Исследователи отметили, что у людей с тяжёлыми заболеваниями почек избыток калия в крови может представлять риск. В то же время модель показала, что даже для пациентов с тяжёлыми болезнями почек ожидаемая польза превышала риски. Для людей с серьёзными заболеваниями почек и тех, кто принимает препараты, значительно повышающие уровень калия в крови, необходимы меры предосторожности, в частности информирование пациентов, маркировка продукции и клиническое наблюдение.

Согласно данным исследования, в Европе и Северной Америке люди получают более 70% соли из переработанных продуктов и ресторанной еды. Поэтому для максимального эффекта от перехода на соль, обогащённую калием, необходимо участие пищевой промышленности, а также увеличение производства хлорида калия. В 2025 году Всемирная организация здравоохранения поддержала использование соли, обогащённой калием, для снижения артериального давления и риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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