Исследователи проанализировали в США данные 8 706 детей в возрасте от 9 до 11 лет и обнаружили, что пренатальное воздействие одновременно каннабиса и табака было связано с несколько более низкими показателями флюидного интеллекта. Как сообщает News-Medical, результаты опубликовали в журнале Addiction.

Какие группы сравнивали

Ученые использовали исходные данные американского исследования Adolescent Brain Cognitive Development. Информацию об употреблении веществ во время беременности собирали ретроспективно со слов биологических матерей или опекунов. Детей разделили на четыре группы: с воздействием обоих веществ, только каннабиса, только табака или без воздействия каннабиса и табака.

В группу сочетанного воздействия вошли 236 детей, только каннабиса — 195, только табака — 803, а 7 472 ребенка не подвергались воздействию ни одного из этих веществ. При анализе учитывали, в частности, употребление алкоголя во время беременности, доход семьи, возраст и образование матери, запланированность беременности и психическое здоровье родителей.

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Различия были небольшими

Флюидный интеллект включал когнитивную гибкость, внимание, память и скорость обработки информации. Дети, подвергшиеся до рождения сочетанному воздействию каннабиса и табака, показали результаты примерно на 2,1 балла ниже, чем участники с воздействием только каннабиса, и на 1,4 балла ниже, чем дети без воздействия обоих веществ.

Разница с группой, подвергшейся воздействию только табака, составила около 1,3 балла, однако статистически значимой не была. Также исследователи не установили значимых различий в кристаллизованном интеллекте, который включает словарный запас и навыки чтения.

Авторы отметили, что исследование имело наблюдательный и поперечный дизайн, поэтому не доказывает причинно-следственную связь. Данные об употреблении веществ могли быть неполными из-за воспоминаний о событиях спустя 9–11 лет; также не учитывались дозы, частота употребления, крепость каннабиса и пассивное курение. Анализ был поисковым, а выявленные различия — небольшими.

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