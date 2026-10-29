В Англии консультант-кардиолог Асиф Касим заявил, что термин «помощь в коридорах» скрывает реальные масштабы кризиса в больницах NHS. Речь идет об оказании помощи пациентам в больничных коридорах, зонах ожидания и других помещениях, которые не предназначены или не укомплектованы персоналом для клинической помощи, сообщает News-Medical.

Данные об ожидании в больницах

В статье для The BMJ Касим отметил, что в сентябре 2026 года лишь 74% из 2,4 млн пациентов, нуждавшихся в неотложной помощи в Англии, были госпитализированы, переведены или выписаны в течение четырех часов. Более 50 тыс. человек ждали госпитализации более 12 часов после принятия решения об их поступлении в стационар.

В течение 2025–2026 годов число таких ожиданий свыше 12 часов составило 570 957, что на 7,2% больше, чем в предыдущем году. По словам Касима, в 2010–2015 годах большинство лондонских отделений неотложной помощи достигали или приближались к целевому показателю: 95% пациентов должны были быть госпитализированы, переведены или выписаны в течение четырех часов. Тогда 12-часовые задержки считались исключительными случаями, требовавшими анализа причин.

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Призыв к открытому обсуждению

По мнению кардиолога, перемещение пациентов в коридоры или другие зоны больницы может временно снизить нагрузку на отделения неотложной помощи, но не создает дополнительных укомплектованных персоналом коек, клинических возможностей или более безопасных условий лечения.

Касим также связал нагрузку на экстренную медицину с более широкими системными проблемами, в частности с невозможностью безопасно выписать немощных пожилых людей из-за отсутствия социальной поддержки. Он призвал сообщать данные о пациентах, которые длительное время находятся в помещениях, непригодных для лечения, инвестировать в мощности больниц и социальную помощь, а также анализировать серьезные инциденты, связанные с длительными задержками.

Королевский колледж неотложной медицины оценил, что длительное ожидание в отделениях неотложной помощи в Англии было связано с 15 860 избыточными смертями в 2025 году, тогда как в 2015 году число таких смертей оценивалось в 1 657. Касим подчеркнул, что пациенты и их семьи должны быть честно проинформированы об условиях, не соответствующих приемлемым клиническим стандартам.

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