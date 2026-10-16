Американский колледж кардиологии опубликовал в журнале JACC научное заявление, в котором рекомендовал назначать физические упражнения как базовую составляющую профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Как сообщает News-Medical, наибольшее снижение сердечно-сосудистого риска наблюдается, когда малоподвижные люди становятся активнее даже в незначительной степени.

Движение вместо бездействия

В заявлении отмечается, что низкая кардиореспираторная выносливость является предиктором будущих сердечно-сосудистых заболеваний, сопоставимым с такими традиционными факторами риска, как курение, гипертония, высокий уровень холестерина и диабет. В то же время назначения физических упражнений до сих пор непоследовательно интегрируются в рутинную сердечно-сосудистую помощь.

Авторы документа подчеркивают, что регулярная физическая активность, структурированные тренировки и лучшая кардиореспираторная выносливость улучшают переносимость нагрузок, уменьшают число госпитализаций и повышают качество жизни. Председатель авторской группы Джонатан Н. Майерс отметил, что для улучшения здоровья сердца пациентам не нужно становиться спортсменами: небольшое увеличение активности может принести ощутимую пользу, особенно неактивным людям.

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От 5 до 7 тысяч шагов

Документ также ссылается на данные, согласно которым примерно 5–7 тысяч шагов в день у многих взрослых связаны с клинически значимыми улучшениями и существенным снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и всех причин. Авторы подчеркивают, что польза для сердечно-сосудистой системы возможна и без достижения показателя в 10 тысяч шагов в день.

Программу упражнений советуют подбирать индивидуально — с учетом сердечно-сосудистого состояния человека, его функциональных возможностей, симптомов, целей лечения и предпочтений. Силовые тренировки рекомендуется сочетать с аэробными для большинства взрослых. Носимые устройства, дистанционная или домашняя реабилитация могут помочь поддерживать участие в занятиях и долгосрочное соблюдение программы, в том числе в сочетании с кардиореабилитацией.

Рутинное тестирование перед началом физической активности не требуется большинству людей без симптомов или со стабильным клиническим состоянием, хотя при необходимости оно может помочь персонализировать нагрузку. Авторы также призвали расширять доступ к кардиореабилитации и предоставлять индивидуальные назначения упражнений пациентам с диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые не могут участвовать в формальных программах.

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