В Китае группы онкологической и урологической хирургии Отделения детской хирургии Китайской медицинской ассоциации разработали консенсус по хирургическому лечению односторонней опухоли Вильмса у детей. Документ содержит 34 рекомендации, сформулированные на основе 17 клинических вопросов, сообщает News-Medical.

Когда рекомендуют операцию

Консенсус был опубликован 17 июня 2026 года в журнале World Journal of Pediatric Surgery. Его авторы подчеркивают необходимость полного локального удаления опухоли, точного стадирования лимфатических узлов и гистологической оценки, одновременно стремясь снизить риск осложнений.

При резектабельной опухоли рекомендации предусматривают немедленную радикальную нефрэктомию — удаление пораженной почки. Предоперационная химиотерапия предлагается отдельным пациентам с высоким риском или с первоначально неоперабельным новообразованием. Немедленное хирургическое вмешательство не советуют, в частности, при подтвержденной герминальной мутации WT1, единственной почке, тяжелом анестезиологическом риске или опухолевом тромбе, простирающемся выше печеночных вен.

Биопсия и лимфатические узлы

Чрескожная биопсия в целом не рекомендуется. В то же время ее могут рассматривать, когда почечное происхождение опухоли неясно, есть подозрение на доброкачественное заболевание или другое заболевание, а не опухоль Вильмса, а также для пациентов со стадией IV и пациентов старше 10 лет.

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Авторы советуют, когда это возможно, рано перевязывать сосуды почечной ножки и проводить достаточный забор лимфатических узлов. Оптимальным названо исследование от шести до десяти узлов в области ворот почки, аортокавальной, парааортальной и других определенных зонах. По данным авторов, это улучшает стадирование и помогает удерживать долю ложноотрицательных результатов ниже 10%.

Сложные случаи

Надпочечники и соседние органы предлагают сохранять, если нет прямого прорастания опухоли. При опухолевых тромбах выше печеночных вен рекомендована неоадъювантная химиотерапия, а при распространении тромба до предсердия — междисциплинарное лечение.

Нефронсберегающая операция не должна быть рутинной и требует строгих критериев отбора. Малоинвазивную хирургию можно применять только в отобранных случаях в центрах с соответствующим опытом; переход к открытой операции авторы считают обоснованным клиническим решением. При рецидивах предпочтение отдают химиотерапии второй линии, тогда как поздние изолированные поражения легких или центральной нервной системы могут удаляться хирургически.

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