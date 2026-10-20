В Дурбане, ЮАР, некоммерческая клиника Usizo Lwethu Sibaya при Denis Hurley Centre вынуждена направлять часть пациентов в другие медицинские учреждения из-за увеличения числа обращений и нехватки препаратов для лечения ВИЧ и туберкулеза. Как сообщает Daily Maverick, учреждение принимает бездомных и малообеспеченных жителей центральной части города.

Спрос вырос, поставки прекратились

По словам работников центра, приток пациентов, родившихся за пределами ЮАР, усилился после того, как они потеряли доступ к государственным медицинским учреждениям. Клиника также заявила, что в декабре прошлого года Департамент здравоохранения провинции Квазулу-Натал прекратил поставлять ей антиретровирусные препараты и лекарства от туберкулеза.

Из-за этого ежемесячные расходы центра на медикаменты, по его данным, выросли в десять раз — с 10 тысяч до примерно 100 тысяч рандов. В то же время этих средств недостаточно, чтобы обеспечить лечение всех людей, обращающихся за помощью.

Результаты опроса пациентов

Denis Hurley Centre передал изданию результаты опроса 294 пациентов, проведенного в течение пяти недель начиная с июля 2026 года. Среди опрошенных 239 были иностранными гражданами. Из 184 респондентов, которые в течение предыдущего года пытались обратиться в государственные медучреждения, 92% заявили, что им не предоставили доступ даже после предъявления документов.

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Согласно опросу, по меньшей мере 72% людей, которым не позволили получить лекарства, имели документы о законном пребывании в ЮАР. В центре связывают проблему с действиями сторонников движения March and March и других антииммигрантских групп, которые, по утверждению клиники, блокируют иммигрантам доступ к медицинским учреждениям Дурбана.

В клиники за пределами центра города

Врач Ришиген Виранна сообщил, что работники направляют новых пациентов с хроническими заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом в государственные клиники за пределами центра города, где вероятность блокирования доступа ниже. Он также отметил, что отказы могут касаться бездомных граждан ЮАР, не имеющих документов, удостоверяющих личность.

Работники Denis Hurley Centre заявили, что не знают причин прекращения поставок лекарств. По их словам, обращения в департамент здравоохранения с просьбой возобновить обеспечение препаратами результата не дали. На момент публикации Департамент здравоохранения провинции Квазулу-Натал не ответил на запросы издания относительно результатов опроса и поставок медикаментов.

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