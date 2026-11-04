В Англии и Уэльсе кокаин впервые стал веществом, которое наиболее часто фиксировали в смертях, связанных с наркотиками. В 2025 году от причин, связанных с кокаином, умерли 1233 человека, а сам наркотик фигурировал в 22% таких смертей, сообщает The Guardian со ссылкой на данные Управления национальной статистики.

Смертность остаётся высокой

Всего в 2025 году в Англии и Уэльсе зарегистрировали 5519 смертей, связанных с отравлением наркотиками. Это на 46 меньше, чем годом ранее, однако показатель всё ещё примерно вдвое превышает уровень десятилетней давности.

Число смертей, связанных с кокаином, в четыре раза больше, чем десять лет назад, и в восемь раз больше уровня 2010 года. В статистику входят случаи употребления порошкового кокаина, а также его инъекционного введения или курения крэк-кокаина.

Среди зарегистрированных смертей, связанных с кокаином, 64% пришлись на людей старше 40 лет. Подобную тенденцию фиксируют и среди тех, кто обращается за помощью в службы лечения наркотической зависимости.

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Региональное и социальное неравенство

Самый высокий уровень смертности от наркотиков зафиксировали на северо-востоке Англии — 135,2 смерти на миллион населения в 2025 году. Самый низкий показатель был в Лондоне — 58,3 смерти на миллион. В наиболее неблагополучных районах смертей было в пять раз больше, чем в наименее неблагополучных.

Статистика также показала резкий рост числа смертей, в которых упоминался кетамин: 115 случаев в 2025 году против 27 в 2020-м и семи в 2015-м.

Благотворительные и профильные организации призвали правительство срочно принять меры для снижения смертности от наркотиков и поддержать лечение зависимости. Исполнительный директор Forward Trust Майк Трейс связал рост рисков с рекордным производством кокаина в Южной Америке, падением цен и повышением чистоты наркотика. В Collective Voice заявили, что запланированная программа инвестиций в лечение зависимости была приостановлена, а финансирование фактически сократилось с учётом инфляции.

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