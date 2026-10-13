Сочетание противопаразитарного препарата мебендазола с таргетным противоопухолевым средством гефитинибом замедлило рост опухолей у мышей с устойчивой к гефитинибу моделью немелкоклеточного рака лёгкого. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE, сообщает ScienceAlert. Результаты являются доклиническими и не доказывают эффективность или безопасность такой комбинации для людей.

Результаты экспериментов на клетках

Учёные изучали одну модель немелкоклеточного рака лёгкого с мутацией EGFR, клетки которой приобрели устойчивость к гефитинибу. Белок EGFR передаёт сигналы, стимулирующие рост клеток; гефитиниб блокирует этот механизм, однако устойчивые клетки способны продолжать размножаться.

После 72 часов воздействия гефитиниба жизнеспособность раковых клеток составляла около 93% от уровня необработанной контрольной группы. Низкая концентрация мебендазола снижала показатель примерно до 80%, а комбинация двух препаратов — до 38%. По данным исследователей, тесты также выявили повреждения ДНК, в том числе разрывы одной или обеих её нитей.

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Данные эксперимента на мышах

В 40-дневном опыте с восемью мышами в каждой группе медианное время удвоения опухоли без лечения составляло 6,2 дня. При применении только мебендазола оно увеличилось до 10,3 дня, только гефитиниба — до 15,5 дня. При комбинированном лечении медианное время удвоения опухолей достигло 25 дней.

При этом опухоли не исчезли. Авторы не установили, восстанавливает ли мебендазол чувствительность опухолей к гефитинибу или лишь усиливает повреждения, снижающие выживаемость устойчивых клеток. Они также не проводили формальную оценку синергии препаратов и не отслеживали непосредственно нарушения механизмов репликации ДНК.

Исследователи отметили, что всасывание мебендазола после перорального приёма может различаться, поэтому необходимо дополнительно изучить дозировку и концентрацию препарата в опухолях. У мышей не зафиксировали длительной потери массы тела, однако для оценки безопасности необходимы исследования воздействия на органы, здоровые ткани, длительное применение и лекарственные взаимодействия. Среди следующих задач — проверка на других устойчивых клеточных линиях, моделях опухолей пациентов и устойчивости к более новому таргетному препарату против EGFR осимертинибу.

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