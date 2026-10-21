Учёные, работу которых совместно возглавляли специалисты Исследовательской больницы Святого Иуды, выявили потенциальную терапевтическую уязвимость некоторых форм остеосаркомы — детского рака костей. Сочетание подходов, направленных на деградацию белка EP300 и ингибирование AKT, замедлило рост опухолей и продлило выживаемость в доклинических моделях, сообщает News-Medical.

Связь с мутациями AKT

Результаты исследования опубликовали в Journal of Experimental Medicine. Учёные проверили, может ли деградация EP300 быть действенной против остеосаркомы, поскольку ранее такой подход уже продемонстрировал эффект в моделях нейробластомы. Небольшая, но значимая доля образцов остеосаркомы оказалась особенно чувствительной к деградации этого белка.

Анализ генетических особенностей опухолей показал, что большинство образцов, чувствительных к деградации EP300, имели мутации, чрезмерно активировавшие сигнальный путь AKT. AKT регулирует ряд клеточных процессов и часто нарушается при онкологических заболеваниях. Для подавления AKT уже существуют ингибиторы, одобренные Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США.

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Результаты на мышиных моделях

Сочетание деградации EP300 с ингибированием AKT продемонстрировало синергетический эффект в ксенотрансплантатах опухолей пациентов у мышей: опухоли росли медленнее, а выживаемость животных увеличивалась. Авторы предполагают, что мутации, связанные с гиперактивацией AKT, могут стать биомаркером чувствительности к такому подходу.

Биохимическое сравнение чувствительных и резистентных опухолей также показало, что чувствительные опухоли имели более низкую скорость общего синтеза белков. По мнению исследователей, резистентные остеосаркомы могут противодействовать деградации EP300, вырабатывая больше белков, чем клетка способна разрушить. В будущем геномное секвенирование может помочь определять пациентов, опухоли которых потенциально будут чувствительны к этой комбинации.

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