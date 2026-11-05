Комбинация регорафениба, химиотерапии и иммунотерапевтического препарата ниволумаба вызвала объективный ответ на лечение у 22 из 30 пациентов с распространенным раком желудка в клиническом исследовании фазы 2. Как сообщает News-Medical, исследователи признали лечение безопасным, а его профиль безопасности — обнадеживающим.

Результаты испытания

Команда ученых под руководством Коты Итахаши применила тройную схему у 30 пациентов с распространенным раком желудка. Объективный ответ опухоли зафиксировали у 22 участников, что соответствовало первичной конечной точке исследования.

Регорафениб воздействует на ряд ферментов и факторов роста, поддерживающих опухоли. Ниволумаб является иммунотерапией, направленной на блокаду PD-1. В источнике отмечается, что сочетание стандартной химиотерапии с антителами против PD-1 ранее связывали с улучшением выживаемости пациентов.

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Изменения в микроокружении опухоли

Для анализа биопсий исследователи использовали одноклеточное РНК-секвенирование. Анализ показал, что терапия усиливала противоопухолевые CD8+ T-клетки и подавляла регуляторные T-клетки и ассоциированные с раком фибробласты, которые могут сдерживать иммунный ответ в микроокружении опухоли.

Авторы считают, что результаты могут помочь объяснить, как сочетание мультикиназного ингибитора, блокады PD-1 и химиотерапии изменяет опухолево-иммунное микроокружение. Они также могут указать на потенциальные цели для дальнейших исследований комбинированной иммунотерапии.

Результаты опубликованы в журнале Science Translational Medicine. Согласно материалу, рак желудка является пятым по распространенности видом рака, а медиана выживаемости при этом заболевании составляет от 13 до 15 месяцев.

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