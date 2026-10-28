Комбинация таргетных препаратов бевацизумаба и пазопаниба в исследовании фазы 1/2 показала медиану общей выживаемости 63,2 месяца у пациентов с нелеченым метастатическим светлоклеточным почечно-клеточным раком. О результатах испытания, которое возглавил Roswell Park Comprehensive Cancer Center, сообщает News-Medical.

Во второй фазе испытания приняли участие 51 пациент, ранее не получавший лечения. После медианного периода наблюдения продолжительностью 63,7 месяца медиана выживаемости без прогрессирования заболевания составила 24,8 месяца, а медиана общей выживаемости — 63,2 месяца.

Группа благоприятного риска

Наивысшие показатели зафиксировали у 33 участников, отнесенных к группе благоприятного риска по критериям International Metastatic RCC Database Consortium. В этой группе медиана выживаемости без прогрессирования составила 28,5 месяца, а медиана общей выживаемости — 76,9 месяца.

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Пазопаниб является ингибитором тирозинкиназы, а бевацизумаб — моноклональным антителом, связывающимся с VEGF. Этот белок способствует образованию новых кровеносных сосудов, которые могут снабжать опухоль кислородом и питательными веществами. Исследователи отметили, что поочередное применение препаратов может задерживать развитие резистентности к лечению.

Схема лечения и безопасность

На первой фазе определили режим дозирования: 800 мг пазопаниба ежедневно с 1-го по 28-й день и 10 мг/кг бевацизумаба на 36-й и 50-й день 10-недельного цикла. Наиболее распространенными серьезными побочными эффектами были повышенное артериальное давление и повышение уровня печеночных ферментов.

Результаты опубликовали в журнале The Lancet Oncology. Испытание проводили в пяти академических онкологических центрах. Его спонсировал Roswell Park в сотрудничестве с Novartis; финансирование также предоставили Roswell Park, Национальный институт рака через грант P30CA016056 и Novartis.

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