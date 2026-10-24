В Лондоне, Великобритания, в клиническом исследовании фазы II комбинированное применение клеточной терапии лифилеуцелом и иммунотерапии пембролизумабом дало полный ответ на лечение у 29,2% пациентов с распространенной меланомой: опухоли у этих людей полностью исчезли на сканированиях. О результатах исследования IOV-COM-202 сообщает News-Medical.

Результаты исследования

В исследовании приняли участие 27 пациентов с распространенной меланомой, однако в основной анализ были включены данные 24 из них. После медианного периода наблюдения продолжительностью 26,9 месяца значительное уменьшение опухолей зафиксировали у 15 пациентов, или у 62,5% группы.

Среди 15 участников, ответивших на лечение, у 13 ответ сохранялся не менее 12 месяцев. На момент последней оценки 10 пациентов оставались в состоянии полного или частичного ответа. Медианная продолжительность ответа еще не была достигнута, то есть многие участники на момент анализа продолжали получать пользу от терапии.

Медианная выживаемость без прогрессирования заболевания составила 19,8 месяца. Медианная общая выживаемость не была достигнута после 50,9 месяца наблюдения.

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Как работает сочетание терапий

Лифилеуцел является терапией опухоль-инфильтрирующими лимфоцитами, или TIL. Иммунные клетки извлекают из опухоли пациента, размножают в лаборатории и возвращают в кровоток, чтобы они могли распознавать и атаковать раковые клетки. Пембролизумаб относится к ингибиторам иммунных контрольных точек — препаратам, блокирующим белки, которые сдерживают иммунную систему.

Перед введением клеток участники получали химиотерапию для подготовки организма, после инфузии — короткий курс интерлейкина-2 для поддержания активности введенных клеток. Исследователи сообщили, что новых побочных эффектов по сравнению с известными рисками отдельных видов лечения не выявили.

Следующий этап

Результаты представили на Конгрессе Европейского общества медицинской онкологии 2026 года. Сейчас подход проверяют в международном исследовании фазы III TILVANCE-301, где сравнивают комбинацию лифилеуцела с пембролизумабом и применение только пембролизумаба. Исследование IOV-COM-202 финансировала компания Iovance Biotherapeutics.

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