Консорциум SEEDS, сопредседателями которого являются Институт исследований старения Бака и Джорджтаунский университет в США, получил от американского Агентства передовых исследовательских проектов в сфере здравоохранения ARPA-H финансирование в объёме до $51,7 млн. В течение четырёх лет учёные планируют создать подходы для прогнозирования неправильного сворачивания белков до появления необратимых повреждений клеток, сообщает News-Medical.

Исследователи ожидают, что результаты работы помогут разработать новые методы диагностики, замедления и лечения нейродегенеративных заболеваний и рака. Первоначально проект будет сосредоточен на болезни Альцгеймера и саркоме Юинга.

Белки без постоянной структуры

Команда будет изучать внутренне неупорядоченные белки — белки, которые, в отличие от многих других, не имеют одной стабильной трёхмерной формы. Их поведение зависит от условий внутри клетки, в том числе от кислотности, скопления молекул, металлов, метаболитов и химических модификаций.

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Такая гибкость нужна белкам для нормальной работы клеток, однако она усложняет их изучение и поиск лекарств. Неправильное сворачивание и агрегация белков связаны с болезнью Альцгеймера, боковым амиотрофическим склерозом, отдельными видами рака и другими хроническими и дегенеративными состояниями. Некоторые из таких белков считаются сложными для воздействия обычными препаратами, поскольку у них нет стабильных структур и участков, к которым обычно присоединяются лекарства.

Искусственный интеллект будут проверять экспериментами

SEEDS объединяет исследователей из девяти академических учреждений и семи промышленных партнёров. В рамках консорциума команда SHIFT из Института Бака будет картировать возможные формы неупорядоченных участков белков в широком наборе человеческих белков. Команда INTREPID в Джорджтауне будет подробно изучать, как последовательность белка и клеточная среда влияют на его формы и поведение.

INTREPID уделит особое внимание белку тау, связанному с болезнью Альцгеймера, и EWS::FLI1, который связывают с саркомой Юинга. Данные экспериментов и вычислительного моделирования предполагается использовать для обучения моделей искусственного интеллекта, способных прогнозировать изменения формы белков в зависимости от их окружения. Учёные подчёркивают, что компьютерные прогнозы будут проверять измерениями в экспериментах, а не полагаться только на модели.

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