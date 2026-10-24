Конституционный суд ЮАР в следующем месяце рассмотрит обращение общественной организации DG Murray Trust (DGMT), которая добивается ограничения продажи алкоголя в заведениях, где его употребляют на месте, до полуночи. Организация оспаривает положения Закона Северо-Капской провинции об азартных играх и алкоголе 2024 года, которыми были продлены часы торговли спиртным.

Как сообщает TimesLIVE, Высокий суд Северо-Капской провинции ранее постановил, что провинции имеют конституционную обязанность защищать общественное здоровье и безопасность, ограничивая время продажи алкоголя. Одной из главных претензий суда было отсутствие общественных консультаций по нормам, позволявшим заведениям работать до ранних часов. DGMT обратилась в высший суд страны, чтобы добиться подтверждения этого решения, как того требует закон.

Позиция организации

В материалах для Конституционного суда DGMT утверждает, что расширение часов продажи алкоголя, особенно поздно ночью и утром, приведет к росту эпизодического чрезмерного и интенсивного употребления спиртного в уязвимых сообществах. Организация ссылается на экспертные заключения, согласно которым более длительные периоды продажи алкоголя повышают риски для здоровья и экономические потери, связанные с вредным употреблением спиртного.

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Руководительница кампании Rethink Your Drink Кашифа Ансер заявила, что правила продажи алкоголя должны основываться на доказательствах снижения вреда, а не прежде всего на коммерческих интересах индустрии. DGMT просит временно установить полночь как самое позднее время закрытия заведений, где алкоголь употребляют на месте, вместо работы до 02:00 или 06:00. Организация также поддерживает ограничения на воскресную продажу алкоголя в торговых точках, где его покупают для употребления вне заведения.

Аргументы о вреде

DGMT называет среди рисков более длительных часов торговли ДТП и насилие под влиянием алкоголя, в частности домашнее насилие, а также инфекционные и неинфекционные заболевания и проблемы с психическим здоровьем. Организация отдельно выступает за минимальную цену стандартной дозы алкоголя, которая, по ее оценке, повысила бы стоимость дешевого крепкого спиртного в больших упаковках.

Ансер сослалась на оценку Южноафриканского совета медицинских исследований: в 2015 году алкоголь был связан примерно с 62 300 смертями среди взрослых в стране. Она также отметила, что введение минимальной цены на алкоголь в Шотландии в 2018 году сопровождалось снижением смертности и госпитализаций, связанных со спиртным.

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