В США на конференции American Heart Association Hypertension Scientific Sessions 2026 представили предварительный модельный анализ, согласно которому более эффективный контроль артериального давления в 20 странах мог бы ежегодно предотвращать 518 476 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает News-Medical.

Исследователи рассчитали потенциальный эффект от расширения профилактической медицинской помощи до уровня около 80% пациентов, которые в ней нуждаются, то есть до показателя высокоэффективных систем здравоохранения США. Анализ охватил 20 стран с уровнем дохода выше среднего и ниже среднего, где зафиксировано наибольшее число смертей от неинфекционных заболеваний. Страны с низким уровнем дохода в выборку не вошли.

Контроль гипертензии имеет наибольший потенциал

Согласно оценкам, именно контроль высокого давления дал бы наибольшее снижение смертности среди шести проанализированных профилактических услуг. В странах с уровнем дохода выше среднего он мог бы предотвратить 223 282 смерти в год, а в странах с уровнем дохода ниже среднего — 223 655 смертей.

Моделирование также показало, что лишь примерно у одного из пяти взрослых с гипертензией в исследованных странах было контролируемое артериальное давление — ниже 140/90 мм рт. ст. В то же время рекомендации Американской кардиологической ассоциации по лечению взрослых с гипертензией предусматривают целевое давление ниже 130/80 мм рт. ст.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Другие профилактические меры

Увеличение применения статинов среди людей, которым они показаны, могло бы предотвращать 340 682 смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в год. Улучшение контроля уровня глюкозы у людей с сахарным диабетом 1-го или 2-го типа могло бы предотвращать 309 520 смертей ежегодно.

По расчетам авторов, статины используют 16% людей с высоким уровнем холестерина. У 39% людей с диабетом уровень сахара в крови был ниже оптимального, а охват рекомендованными онкологическими скринингами составлял от 14% до 26%. Повышение охвата скринингом рака толстой кишки до 80% могло бы предотвращать 206 767 смертей от этого заболевания ежегодно.

Авторы отметили, что в части стран данные об использовании профилактических услуг были ограниченными. Исследование также не предлагает конкретных способов расширения доступа к таким услугам.

Читай нас в