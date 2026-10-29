Исследователи из Университета Тунцзи в Китае установили, что разделение силовой тренировки на несколько коротких серий в течение дня может давать результаты, сопоставимые с одним непрерывным занятием. В восьминедельном эксперименте участвовали 45 студентов-мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые уже регулярно занимались с отягощениями, сообщает ScienceAlert.

Три короткие серии вместо одного занятия

Трижды в неделю участники выполняли приседания с весом в тренажёре Смита под наблюдением специалистов. Одна группа делала три одноминутные серии по 20 приседаний, распределённые в течение дня. Другая выполняла все 60 приседаний за одну непрерывную тренировку. Нагрузку для каждого участника постепенно увеличивали в течение двух месяцев.

До и после программы учёные проверяли силу и выносливость участников. Для оценки выносливости им предлагали сделать как можно больше приседаний с весом, составлявшим 40% их максимального веса в приседании. Перед тестами участников просили как минимум сутки не употреблять алкоголь и избегать интенсивной физической активности, а также достаточно поспать.

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Различие выявили в удовлетворённости

Обе тренировавшиеся группы улучшили мышечную силу, изометрическую силу во время приседания и относительную мышечную выносливость по сравнению с контрольной группой без тренировок под наблюдением. Хотя непрерывная тренировка дала несколько больший прирост силы и выносливости, разница между двумя форматами не была статистически значимой.

Единственное зафиксированное различие касалось восприятия занятий: участники, выполнявшие короткие серии приседаний в течение дня, сообщили о большей удовлетворённости тренировками. Авторы предполагают, что разделение того же объёма упражнений на непродолжительные занятия может уменьшать ощущение нагрузки и давать больше гибкости в ежедневном расписании.

Результаты опубликовали в Journal of Exercise Science & Fitness. Учёные подчеркнули, что выводы необходимо проверить в более длительных исследованиях и среди более разнообразных групп участников.

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