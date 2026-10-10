Исследование с участием 316 542 корейцев в возрасте от 40 лет выявило связь между крайними уровнями гемоглобина и повышенным долгосрочным риском деменции. Результаты представили на конгрессе Европейского колледжа нейропсихофармакологии в Мюнхене, а также недавно опубликовали в Journal of Alzheimer's Disease, сообщает News-Medical.

Наблюдение продолжительностью до 15 лет

Ученые проанализировали данные участников национального медицинского скрининга, проведенного в 2004–2005 годах. Новые диагнозы деменции отслеживали по записям национального медицинского страхования до конца 2019 года — в отдельных случаях на протяжении 15 лет.

Участников разделили на пять групп по уровню гемоглобина: от 20% людей с самыми низкими показателями до 20% с самыми высокими. В группе с самым низким уровнем гемоглобина риск деменции всех причин был на 16% выше, чем в референтной группе с самой низкой заболеваемостью. Среди участников с самым высоким уровнем гемоглобина риск был выше на 7%.

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Различия по типам деменции

Для болезни Альцгеймера повышенный риск преимущественно зафиксировали среди 20% участников с самым низким уровнем гемоглобина — на 14% по сравнению с референтной группой. В случае сосудистой деменции риск был на 19% выше в группе с самым низким уровнем гемоглобина и на 18% выше в группе с самым высоким уровнем. При этом связь для сосудистой деменции не имела простой последовательности во всех пяти группах.

Ассоциация была более четкой и последовательной среди женщин, чем среди мужчин. Руководитель исследования Хюн Су Ким отметил, что результаты не доказывают причинно-следственную связь между уровнем гемоглобина и деменцией. По его словам, необычно низкие или высокие показатели могут быть маркером общей физической уязвимости, связанной со здоровьем мозга.

Авторы подчеркнули, что наблюдательное исследование может устанавливать ассоциации, но не причины. Они также предупредили, что результаты не следует рассматривать как рекомендацию принимать препараты железа или самостоятельно повышать либо снижать уровень гемоглобина для профилактики деменции. Необычный результат анализа крови стоит обсудить с врачом, поскольку он может указывать на другие проблемы со здоровьем.

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