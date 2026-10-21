В США исследователи Mayo Clinic установили, что у людей, которым впоследствии диагностировали рак поджелудочной железы, изменения состава тела были заметны на компьютерной томографии за несколько лет до постановки диагноза. Как сообщает News-Medical, результаты исследования опубликованы в журнале Pancreatology.

Анализ КТ-снимков

Ученые проанализировали абдоминальные КТ-снимки 1825 пациентов с протоковой аденокарциномой поджелудочной железы — наиболее распространенной разновидностью этого рака. Для сравнения привлекли 3650 человек без такого диагноза, подобранных по соответствующим характеристикам. Данные поступили из подразделений Mayo Clinic в Аризоне, Флориде и Миннесоте.

С помощью инструмента на основе искусственного интеллекта команда отслеживала изменения массы скелетных мышц, подкожного и висцерального жира. У пациентов, которым впоследствии поставили диагноз, подкожный и висцеральный жир уменьшались существенно быстрее, чем в контрольной группе, в течение трех лет перед диагнозом.

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Изменения мышечной массы

Различия в мышечной массе между группами были наиболее выраженными в последние 12 месяцев перед диагностированием. Старший автор работы, гастроэнтеролог Mayo Clinic Ян Би, отметил, что рак поджелудочной железы часто развивается без выраженных проявлений, поэтому раннее выявление болезни затруднено.

Авторы также проверили, может ли динамика показателей мышц и жира отличать людей, у которых впоследствии выявили рак, от участников контрольной группы. Эти показатели продемонстрировали умеренную способность различать группы. Исследователи работают над алгоритмами, которые будут сочетать данные о составе тела с другими клиническими факторами и визуализационными биомаркерами для выявления людей с повышенным риском.

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