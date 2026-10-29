Исследователи из Китая установили, что сочетание антибиотика колистина с аминокислотой L-аргинином восстанавливало чувствительность бактерий к препарату в лабораторных тестах и помогло лечить инфекцию у мышей. О результатах работы, опубликованной в журнале Microbiology Spectrum, сообщает News-Medical.

Действие против устойчивых бактерий

Колистин применяют как антибиотик последней линии, когда другие методы лечения не действуют. В то же время растет число инфекций, возбудители которых обладают устойчивостью и к этому препарату. Одним из факторов такой резистентности являются гены, способные распространяться между бактериями через плазмиды — небольшие кольцевые молекулы ДНК.

Ученые сосредоточились на L-аргинине — аминокислоте, которая, по данным предыдущих работ, может повышать эффективность антибиотиков при устойчивых инфекциях. В опытах комбинация L-аргинина и колистина быстро уничтожала штаммы кишечной палочки Escherichia coli с геном mcr-1, связанным с устойчивостью к колистину. Отдельное применение колистина или L-аргинина демонстрировало минимальную антибактериальную активность.

Результаты опыта на мышах

Затем исследователи проверили комбинацию на мышах, инфицированных в брюшине колистин-резистентным штаммом E. coli. Через 72 часа выживаемость в группе, получавшей колистин вместе с L-аргинином, составила 80%. Для мышей, которым вводили только колистин, этот показатель составил 40%, а в группе, получавшей только L-аргинин, — 0%.

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У животных, получавших комбинацию, также выявили меньше патогенных бактерий в крупных органах. Наблюдения с помощью электронной микроскопии и других методов визуализации показали изменения размера и структуры бактерий, в частности их клеточной мембраны.

Вероятный механизм

По выводу авторов, L-аргинин изменяет клеточную мембрану бактерий и облегчает проникновение колистина внутрь клетки. Это может запускать внутриклеточное образование активных форм кислорода, которые уничтожают бактерию. Транскриптомное секвенирование также связало подавление отдельных генов метаболизма со способностью L-аргинина усиливать повреждение мембраны колистином.

Старший автор работы, микробиолог Медицинской школы Чжуншань Университета Сунь Ятсена Го-Бао Тянь предостерег, что подход требует дополнительной проверки безопасности и эффективности до возможного применения у людей. Он также отметил, что использованный в исследовании штам не представляет весь спектр бактерий, вызывающих устойчивые инфекции.

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