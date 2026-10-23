В США легализация рекреационного каннабиса в западном регионе страны была связана с более быстрым ростом госпитализаций из-за инфаркта, сердечной недостаточности и фибрилляции предсердий. К таким выводам пришли авторы анализа более 50 млн записей о выписках пациентов из стационаров за 2012–2018 годы, опубликованного в журнале BMJ Open, сообщает News-Medical.

Данные более чем 50 миллионов выписок

Исследователи использовали данные Национальной выборки стационарных пациентов США, охватывающей штаты с примерно 97% населения страны. Всего они проанализировали 50 042 564 записи о выписках. Внимание было сосредоточено на западном регионе США, в который, в частности, входят Калифорния, Колорадо, Невада, Орегон, Вашингтон и Аляска. Там процесс легализации рекреационного каннабиса начался в январе 2014 года — почти на пять лет раньше, чем в других регионах.

Авторы сравнили показатели госпитализаций до и после легализации с другими регионами, где соответствующее законодательство еще не было введено. Они оценивали частоту госпитализаций из-за острой сердечной недостаточности, инфаркта, фибрилляции или трепетания предсердий, ишемического инсульта, венозной тромбоэмболии и желудочковой тахикардии.

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Какие показатели изменились

До легализации, в 2012–2013 годах, частота выписок по изучаемым сердечно-сосудистым диагнозам в западном регионе была ниже, чем в регионах без такого законодательства. После начала легальных продаж эти показатели росли быстрее.

После корректировки на факторы, которые могли повлиять на результаты, каждый год легальных продаж каннабиса статистически значимо связывался с увеличением уровня госпитализаций из-за фибрилляции предсердий более чем на 2%, из-за сердечной недостаточности — почти на 4%, а из-за инфаркта — более чем на 3%. Для других изучаемых состояний показатели также были выше, однако статистической значимости не достигли.

Ограничения исследования

Исследование носит наблюдательный характер, поэтому не устанавливает причинно-следственную связь между легализацией каннабиса и сердечно-сосудистыми госпитализациями. Авторы также не могли отдельно проанализировать данные каждого штата, способ употребления каннабиса — в частности курение — или учесть тенденции незаконного употребления. Ученые отметили, что результаты указывают на необходимость осторожного подхода к легализации и сбора данных о сердечно-сосудистых последствиях.

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