Совет Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, штаб-квартира которого находится в Женеве, Швейцария, назначил доктора Марка Дайбула следующим исполнительным директором организации. Он начнет четырехлетний срок в начале 2027 года, после завершения полномочий нынешнего руководителя Питера Сэндса. Как сообщает Health Policy Watch, Дайбул уже возглавлял фонд в 2013–2017 годах.

Решение приняли во время 56-го заседания совета фонда. Дайбул, американский специалист по глобальному здравоохранению, был выбран по итогам отбора, начавшегося в феврале. Среди других финалистов были глава Коалиции за инновации в сфере готовности к эпидемиям Ричард Хэтчетт, руководительница Save the Children US Джанти Соерипто, руководитель Novartis Луц Хегеманн и танзанийская дипломат Джойс Мсуя.

Дефицит финансирования

Новый руководитель примет управление фондом на фоне дефицита финансирования в 5,36 млрд долларов. В ходе восьмого пополнения ресурсов организация привлекла 12,64 млрд долларов при целевом показателе в 18 млрд долларов.

Для восьмого грантового цикла на 2027–2029 годы совет одобрил 10,78 млрд долларов базовых ассигнований для стран и первоначальные 260 млн долларов для каталитических инвестиций. Председатель совета Розлин Мораута заявила, что опыт Дайбула и его результаты в сфере глобального здравоохранения будут важны для адаптации фонда к новым условиям.

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Переход к национальному финансированию

По данным издания, в рамках нового грантового цикла 61 компонент программ в 35 странах должен перейти от грантовой поддержки к внутреннему финансированию. Дайбул ранее подчеркивал, что странам необходимо быстро создать национальные механизмы управления, системы данных и подразделения для такого перехода до того, как сокращение бюджетов доноров полностью вступит в силу.

Заместитель председателя совета Бьенс Гаванас отметила, что будущее глобального здравоохранения зависит от большей ответственности стран, самодостаточности и устойчивых систем здравоохранения. В то же время представители общественных организаций призывают сохранить поддержку уязвимых и маргинализированных групп в период сокращения финансирования.

Изменения в руководстве

Кадровые изменения затронут и совет фонда: Розлин Мораута и Бьенс Гаванас передадут руководство советом бывшему премьер-министру Норвегии Эрне Сольберг и аргентинцу Хавьеру Уркисе Беллокку. С 2002 года фонд спас 72 млн жизней и сократил совокупную смертность от СПИДа, туберкулеза и малярии на 63%.

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