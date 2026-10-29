Врачи, работающие в тюрьмах австралийской Северной территории, заявили о трудностях с доступом взрослых и несовершеннолетних заключённых к медицинской помощи и лекарствам. Ситуация складывается на фоне резкого роста числа людей за решёткой, сообщает ABC News Australia.

Двое медиков, работающих в Дарвине и других районах Топ-Энда, выступили на конференции Центра контроля заболеваний в Дарвине. По их словам, увеличение числа заключённых создаёт значительные трудности для оказания помощи пациентам. Согласно последним приведённым данным, число людей в местах лишения свободы на Северной территории выросло примерно с 1 800 в 2021 году до более чем 2 800 в июне прошлого года.

Кадровое давление и медицинские визиты

Одна из врачей, давно работающая в тюрьме, сказала, что кадровое давление в Дарвинском исправительном центре влияет на возможность медработников встречаться с пациентами. По её словам, для вывоза заключённого на внешний медицинский приём обычно требуется сопровождение как минимум двух сотрудников учреждения.

Врач объяснила, что такие выезды отвлекают сотрудников от блоков и иногда могут приводить к ограничениям в их работе из-за нехватки персонала. В результате число пациентов, которых можно вывезти на приём в течение дня, ограничено, а часть визитов приходится отменять.

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Представитель Департамента исправительных служб Северной территории заявил, что внешние медицинские приёмы не следует характеризовать как автоматически вызывающие локдаун в блоках. По его словам, требования к конвою зависят от обстоятельств и уровня безопасности заключённого. Решения о лечении принимает NT Health, тогда как исправительная служба содействует безопасному доступу к лечению и переводу во внешние медицинские учреждения.

Заявления о моральной травме

Врач также заявила, что невозможность увидеть пациентов тогда, когда это необходимо, в том числе в учреждениях для несовершеннолетних, вызывает моральную травму у работников здравоохранения и тюремного персонала. Она отметила, что в отдельные дни медики принимают лишь немногих людей из списка, даже если они отмечены как пациенты высокого приоритета.

Старший адвокат из Дарвина и бывший президент Ассоциации адвокатов Северной территории Джон Лоуренс заявил, что слышит подобные жалобы от клиентов и их семей. По его словам, заключённые сообщают о задержках с получением лекарств и невозможности попасть к врачу. Лоуренс также считает, что из-за значительной переполненности исправительных учреждений обязанности службы по охране здоровья заключённых не выполняются должным образом.

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