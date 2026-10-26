Самостоятельному публичному учреждению здравоохранения в Пулавы, Польша, предоставили 41 468 517,11 злотых в рамках Национального плана восстановления и повышения устойчивости. Как сообщает RMF24, финансирование предназначено для комплексного улучшения помощи онкологическим пациентам, модернизации инфраструктуры и закупки специализированного медицинского оборудования.

Какие подразделения модернизируют

Проект называется «Комплексное улучшение помощи онкологическим пациентам в SPZOZ в Пулавы». Он предусматривает ремонт и модернизацию отделения общей хирургии, кабинета эндоскопии, онкологической амбулатории и операционного комплекса. Работы также охватывают подъезд к корпусу D.

В рамках проекта учреждение также приобрело высокоспециализированное медицинское оборудование. Сочетание обновления инфраструктуры и такого оснащения должно усилить возможности больницы по оказанию помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

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Цель проекта

Инвестиция должна улучшить доступность и комфорт лечения, а также обеспечить безопасные условия медицинской помощи. Кабинет эндоскопии позволяет проводить обследования, важные для выявления различных заболеваний, в том числе новообразований. Онкологическая амбулатория предоставляет профильные консультации, а отделение общей хирургии и операционный комплекс обеспечивают возможности для хирургического лечения.

Национальный план восстановления и повышения устойчивости Польши — это программа инвестиций и реформ, финансируемая за счет Европейского Союза. В сфере здравоохранения он поддерживает модернизацию инфраструктуры и приобретение современного оборудования для диагностики и лечения.

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